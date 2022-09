Incidents à l’Assemblée : Les députés de YAW assument et bandent les muscles…

Les deputés de Yaw bandent les muscles

Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant l'installation des nouveaux députés a indisposé plus d'un. Les faits ont été déplorés à plusieurs niveaux. Mais si c'était à refaire, les députés de la coalition Yewwi Askan wi, qui ont été indexés, n’hésiteront pas à commettre les mêmes actes. Ces derniers, face à la presse, ont indiqué n'avoir aucun remords par rapport à ce qui s'est passé, lundi 12 septembre. Bara Gaye et cie disent avoir agi pour préserver la dignité du parlement et des députés. " Le camp d'en face avait des soucis notoires. C'est une première que l'exécutif ne détienne pas la majorité à l'Assemblée et voulait faire le forcing. Il faut que la loi et les règlements soient respectés”, a expliqué Bara Gaye.