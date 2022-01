Incidents à Mbour : "C'est plutôt Sira Ndiaye qui a pris la perruque de notre militante", Me Abdoulaye Tall

Après les accusations du député Sira Ndiaye qui a déclaré avoir perdu sa perruque suite aux attaques des militants du candidat de Yewwi Askan Wi, la réplique du camp de Me Abdoulaye Tall n'a pas tardé.



Ce dernier insiste sur le fait que c'est le député Sira Ndiaye elle-même qui aurait arraché la perruque de la militante de Yewwi Askan Wi, Ndeye Amy Ndiaye. Et, non le contraire. L'avocat invite ainsi le député à restituer dans les meilleurs délais la perruque.



Selon Me Tall, c'est le député qui a plutôt instruit ses militants à attaquer sa caravane. Et que si blessés y en avait, c'est Sira Ndiaye et ses hommes qui en sont les commanditaires et les auteurs.



Me Tall accuse les frères de Sira Ndiaye d'être les auteurs de l'attaque de sa caravane. Il annonce une plainte contre le parlementaire et ses militants qu'il dit avoir bel et bien identifiés.