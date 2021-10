Incidents à Ziguinchor : Les Cadres du S2D condamnent "toute forme de violence " et appellent à la retenue

Les cadres S2D dénoncent les incidents de Ziguinchor

La Cellule des Cadres de la Synergie pour un Développement Durable / Yonou Naatangué, lors dune réunion, a abordé l'actualité récente à Ziguinchor, concernant l'affrontement entre militants de formations politiques différentes. Et c'est pour condamner cette violence politique qui a fait plusieurs blessés graves.







Dans un communiqué reçu, ladite formation politique " tient à se démarquer de ces pratiques qui ne correspondent aucunement à sa compréhension de la politique, ni à la marque de fabrique du parti politique S2D qui prône, pour ce qui la concerne, des valeurs de démocratie vivifiées par des débats d'idées dont la motivation a pour socle, l'unité de toute une nation autour des questions centrales telles que le développement inclusif, participatif et durable".





C'est pourquoi, "elle condamne toute forme de violence, de quelque bord que ce soit. Ces pratiques ne riment pas avec la politique. Nous souhaitons et demandons par ailleurs, par élégance et par courtoisie, que la provocation cesse, si tant est que c'est le bien des populations qui animent l'action politique".





Et d'ajouter : " Nous tenons beaucoup à la Paix en Casamance. Cette terre qui a tant souffert de l’irrédentisme et qui est en train de panser ses blessures avec un retour à la paix, a plus besoin de la réconciliation de ses fils et filles que de la division".