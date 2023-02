Inclusion sociale, éducation, santé… : Ces réalisations du gouvernement Macky Sall

De réalisations du président Macky Sall, dans les domaines de l’inclusion sociale, de l’éducation et de la santé, sont palpables, visibles dans la région. Parmi lesquelles on peut noter le «Cash Transfert» : 3,7 milliards F CFA pour 42 277 ménages de Thiès» ; la «Centrale à charbon de Mboro d’une capacité de 300 MW» ; l’«Espace numérique de Thiès (ENO)» ; l’«Institut supérieur d’enseignement professionnel de Thiès (ISEP) d’un coût de 9 milliards F CFA» ; le «Nouveau marché aux poissons de Thiès» ; l’«Extension du réseau électrique à 200 millions F CFA » ; l’«Extension, réhabilitation et relèvement du plateau médical de l’hôpital Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh» ; l’«Aménagement du site de recasement de Goumoune d’une superficie de 33 ha» ; la «Construction de pistes rurales à Malicounda : 68 millions F CFA» ; la «Réalisation de voies en latérite et ouverture de voies dans les quartiers de Ngaparou pour 30 millions F CFA» ; le «Bitumage de la route de Guéréo» ; la «Construction de la route Joal - Samba Dia - Djiffer (pont de Mama Nguedj, rond-point et route de Samba Dia)» ; l’«Érection d’un marché à bestiaux à 250 millions F CFA» ; la «Construction H61 à Thiadiaye : 170 millions F CFA» ; la «Construction d’un nouveau CEM, construction et équipement de salles de classe à Ngaparou pour 106 millions F CFA» ; la «Construction de 8 salles de classe, un bloc administratif et 2 blocs d’hygiène au CEM Mbousnack : 73 millions F CFA» ; la «Construction d’un bloc sanitaire au niveau de la mairie de Ndiaganiao : 4,5 millions FCFA» ; la «Construction d’un poste de santé à Gandigal» ; l’«Achèvement des travaux du complexe sanitaire de Mbalamsone 17,8 millions F CFA» ; la «Dotation de 4 ambulances médicalisées (Cayar, Diender, Fandène et Soune) et réparation de l’ambulance de Keur Moussa pour 516 millions F CFA» ; la «Construction et équipement d’une maternité et d’un logement pour sage-femme à Notto pour 45,8 millions F CFA».