Indemnité mensuelle de 50 000 F CFA : Macky drague les chefs de village

Macky drague les chefs de village à Matam

Après l’avance Tabaski portée de 50 000 à 100 000 F CFA dans la Fonction publique, le président de la République a pris une autre décision. Laquelle va faire plaisir aux chefs de village.





En effet, Macky Sall a annoncé, ce mardi 15 juin, au cours du Conseil présidentiel territorialisé à Matam, que ces derniers vont désormais bénéficier d’une indemnité mensuelle de 50 000 F CFA. La mesure entrera en vigueur à partir du mois de juillet prochain.





«Nous avons décidé, à partir de juillet, d’accorder une indemnité de 50 mille francs CFA aux chefs de village. Je salue leur tâche importante dans l’accompagnement des autorités dans plusieurs domaines. Cette indemnité n’est que justice, les délégués de quartier des communes bénéficiant déjà d’une indemnité mensuelle», a affirmé le chef de l’Etat.