Indemnités des examens : Les précisions de Mouhamed Diagne

Les indemnités des examens du baccalauréat sont payées partout au Sénégal, sauf dans les académies de Dakar. L’aveu est du porte-parole du ministère de l’Education nationale, Mouhamed Moustapha Diagne, joint par Seneweb. Suite à la sortie hier du secrétaire général du Cusems, Abdoulaye Ndoye sur cette question, Diagne soutient que ces indemnités seront bientôt payées dans la capitale. « Le ministère des Finances et du Budget est train de diligenter le paiement », s’est-il contenté.A la question de savoir quand est-ce que le paiement aura lieu, il répond : « dans les meilleurs délais. Il faut savoir que ça dépend du ministère des Finances et non de l’Education ».Si l’on en croit Diagne, ce retard est lié au fait que les examens qui se tenaient habituellement au mois de juillet ont eu lieu cette année en septembre. Ce qui a eu une incidence sur les délais de paiement des indemnités. De son point de vue, les syndicalistes devraient prendre en compte cette particularité. « On n’a pas besoin de paralyser le système dans le contexte de Covid-19 pour des indemnités », regrette-t-il.