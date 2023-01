Indice de Perception de la corruption : Le Sénégal dans la zone rouge

Transparency International et la perception de la Corruption

43/100. C’est la note qui a été accordée au Sénégal dans l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) pour l'année 2022. Rapport publié par Transparency International qui maintient le pays dans la zone rouge.





Sur Twitter, le coordonnateur national du Forum Civil, Birahim Seck parle de "stagnation dangereuse" et "d'immobilisme chronique". "Cette note de 43/100 n'est pas en soi une surprise car depuis le départ de Madame Nafi Ngom Keïta de l'Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac), le Sénégal a perdu plus de 06 ans dans la lutte efficace contre la corruption" a déclaré le coordonnateur de la section Sénégal de Transparency International. Par ailleurs, Birahim Seck fustige le fait "qu'aucune réforme allant dans le sens de promouvoir l'indépendance de la justice n'ait été faite" en plus de "l'opacité constatée dans la régulation et la gestion des marchés publics".





Birahim Seck déplore également "l'absence de loi sur l'accès à l'information, l'absence de texte sur l'encadrement du financement des campagnes électorales et des partis politiques mais aussi l'obsolescence des textes sur la déclaration de patrimoine".