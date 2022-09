Industrie, pétrole, gaz…: Macky ouvre toutes les portes à la Pologne

Depuis la signature en 1962 à Varsovie d’un premier accord de coopération culturelle suivi d’un accord relatif au transport aérien, signé le 1er août 1969 à Dakar, le Sénégal et la Pologne entretiennent des relations fraternelles. Mais les présidents des deux pays veulent renforcer leur collaboration à travers diverses coopérations.





C’est le chef de l’Etat Macky Sall qui a a fait l’annonce, ce jeudi, à l’occasion de la visite au Sénégalais de son homologue polonais Andrzej Duda. Après leur tête-à-tête au Palais de la République, les deux chefs ont tenu un point de presse.





‘’Nous avons renforcé nos relations avec l’ouverture réciproque d’ambassades du Sénégal à Varsovie en 2015 et celle de la Pologne à Dakar en 2016. Avec le président Duda, nous avons exprimé notre forte volonté de consolider et d’élargir la coopération bilatérale entre nos deux pays dans les secteurs tels que l’Agriculture, l’assainissement, la formation maritime où la Pologne dispose d’une expertise avérée’’, a fait savoir Macky Sall.





Ce dernier d’ajouter: ‘’Je rappelle que la Pologne a dans son pays le fameux chantier naval de Gdansk et nous avons beaucoup à apprendre de ce pays. Nos deux gouvernements vont examiner plus en détail tous ses volets pour voir comment allouer la ligne de crédit de 100 millions de dollars que la Pologne a mise à la disposition du Sénégal en guise de prêt et voulons aussi collaborer dans le domaine de l’hydrocarbure dans la perspective de l'exploitation de ressources de gaz et de pétrole au Sénégal à compter de 2023.’’