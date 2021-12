Inédit à Mbacké: Malgré l'absence de parité, la liste communale de Bby validée par la commission

La liste de BBY Mbacké a été validée sans le respect de la parite

Incroyable , mais vrai ! La liste communale de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Mbacké qui a été validée par la commission, n'avait pas respecté une stricte alternance homme/femme. Ainsi, les partisans du président Macky Sall de localité ont violé les règles de parité.







Seneweb a constaté que Diop Ndiaye, et Marie Jeanine Mendy, deux ménagères occupent successivement la 34e position et la 35e position sur la liste proportionnelle de Bby. Sur ce, cette liste devrait être déclarée irrecevable à cause de la violation de cette loi adoptée le 28 décembre 2010.





L'affaire fait grand bruit actuellement dans cette commune où des membres de la société civile et de l'opposition, câblés par Seneweb, crient au scandale. D'après eux, la commission sous la houlette du préfet ne devrait pas valider cette liste.