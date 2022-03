Inéligibilité de Khalifa Sall : Ousmane Sonko tape du poing sur la table

« Khalifa Sall sera candidat sur la liste Yewwi Askan wi (pour les prochaines élections législatives, Ndlr). Et on en fait une condition non-négociable », a formellement déclaré Ousmane Sonko lors de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi, ce lundi 14 mars 2022. Selon le maire de Ziguinchor, aucune loi ou règlement ne s’y oppose.





« Macky Sall et sa justice doivent arrêter. Le juge n’a jamais proclamé la déchéance des droits civiques de Khalifa Sall. Son casier judiciaire est toujours vierge. On a laissé passer lors de la présidentielle de 2019 mais cette fois on ne laissera pas Macky Sall choisir ceux qui seront candidats », martèle-t-il.





Pour rappel, condamné en appel à 5 ans de prison ferme et révoqué de ses fonctions de maire dans le cadre de l’affaire dite de la caisse d’avance de la ville de Dakar, Khalifa Sall avait vu sa candidature à la présidentielle de 2019 rejetée par le conseil constitutionnel pour « inéligibilité ».