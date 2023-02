Infrastructures routières, cadre de vie, santé, assainissement… : Thiès, au cœur de l’action gouvernementale

La tournée économique du président Macky Sall dans la région de Thiès, marquée par plusieurs activités phares comme le Conseil présidentiel sur le développement de la région de Thiès et le deuxième Conseil des ministres décentralisé. Une série d’inaugurations et de lancements de travaux pour des projets structurants à l’image de la réhabilitation du chemin de fer à Thiès a permis à nombre de citoyens de constater que grâce aux multiples investissements consentis depuis 2012 par le chef de l’État, Thiès a fait plus que «changer de visage».





La ville étant devenue un véritable hub, une sorte de ville-relais qui permet de décongestionner la capitale Dakar et d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement.





Des infrastructures routières, au cadre de vie, en passant par la santé, l’assainissement et bien d’autres secteurs, les changements se signalent à tous les niveaux, dans tous les départements de la région. Entre autres, le tronçon Thiès - Touba (Ila Touba), pour un coût de 416 milliards F CFA avec 8 000 emplois durant 45 mois et 600 emplois permanents après construction ; le tronçon autoroutier AIBD - Thiès (16 km) ; le tronçon autoroutier Sindia -Mbour (24 km) ; le tronçon Thiès - Tivaouane (28 km) ; l’autoroute Mbour – Fatick - Kaolack (en cours), ainsi que d’autres infrastructures comme l’aéroport international Blaise Diagne de Diass ont fini d’illustrer la place privilégiée qu’occupe la région de Thiès dans les orientations du président Macky Sall.