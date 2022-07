Inondations à Dakar : « Macky Sall n’a pas de solutions à nos problèmes… » (Abdoul Mbaye)

Abdoul Mbaye, sur les inondations et Macky Sall

La quantité de pluies qui s’est déversée dans la capitale sénégalaise, hier, mercredi 20 juillet et ayant occasionné des inondations dans certaines localités, n’a pas laissé indifférent le leader de l’Act, Abdoul Mbaye. L’ancien Premier ministre, estime que le chef de l’Etat n’a pas de « solutions à nos problèmes ». Sur Twitter, Abdoul Mbaye livre un diagnostic sévère : « Inondations et chute du pouvoir d’achat. Macky Sall n’a pas de solutions à nos problèmes. Il ne lui reste comme moyens que la distribution d’un cash suspect et l’augmentation de salaires qui alimente un déficit déjà abyssal. Son nécessaire départ commence à rendre impatient ».