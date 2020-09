Inondations au Sénégal : Greenpeace Afrique pointe les insuffisances du Plan Orsec

Greepeace dénonce les inondations

Greenpeace Afrique a émis des réserves sur la gestion de la question des inondations, par l’Etat du Sénégal. Ce, après qu’un équivalent de trois mois pluies a été recueilli dans la journée du samedi 5 septembre, au Sénégal, occasionnant six morts et des centaines de personnes déplacées. « C'est un triste jour pour le Sénégal. Il y a eu des pertes de vies humaines et des milliers de personnes ont perdu leur maison. Nous présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers.





Greenpeace Afrique est solidaire de toutes les personnes impactées », a réagi Dr Ibrahima Cissé, responsable de la campagne de Greenpeace Afrique à Dakar. Dans un communiqué de presse, il demande la mise en place d’une politique environnementale audacieuse, « essentielle pour lutter durablement contre les inondations » L’organisation de défense de l'environnement, dans le même document, pointe les insuffisances du Plan Orsec déclenché par le chef de l’Etat.





« Le plan d'aide d'urgence (ORSEC) du gouvernement de Macky Sall est certes un bon recours, mais il est insuffisant. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre est en train de conduire à des événements météorologiques de plus en plus extrêmes dans toute l'Afrique, faisant des ravages et déplaçant des millions de personnes », relève Greenpeace Afrique. Qui invite les 15 gouvernements de la CEDEAO à « surveiller les conditions météorologiques et mieux se préparer aux futures inondations et sécheresses.