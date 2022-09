Inondations : Malick Gakou prend le pouls des sinistrés de la banlieue et fournit une contribution financière

Malick Gakou a entamé une tournée nationale pour rendre visite aux populations touchées par les inondations. Les Communes de Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Keur Massar Nord et Keur Massar Sud, très éprouvées par les récentes pluies, furent au cœur de cette tournée. Le Président du Grand Parti a été accueilli “par des populations désespérées car abandonnées à elles-mêmes par l'Etat du Sénégal qui était censé les protéger”, informe un communiqué de son parti. Malick Gakou a apporté sa contribution financière aux communes visitées pour participer au soulagement de la souffrance des populations.





Le leader du Grand Parti a par ailleurs fustigé l'irresponsabilité de l'État et l'inefficacité de sa politique de lutte contre les inondations. “Le 19 septembre 2012, lors d'un Conseil présidentiel, l'Etat du Sénégal avait établi un Plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022) dont le budget était évalué à plus de 766 milliards FCFA. Nous sommes en 2022 et un échec total de ce plan a été constaté”, constate Malick Gackou.





“La population de plusieurs localités du pays vit un calvaire dès les premières pluies et des pertes en vies humaines ont même été notées. S'ajoute à celà la pauvreté et la cherté de la vie qui s'accentuent de plus en plus. Macky Sall et son gouvernement ont échoué et risquent de nous conduire à l'agonie”, poursuit-il.





Malick Gakou, candidat déclaré à la Présidentielle de 2024, s'est engagé résolument à trouver des solutions pérennes aux phénomènes des inondations et d'accompagner les populations vers une meilleure prise en compte de leurs préoccupations socio-économiques.





Le Programme Alternatif Suxali Sénégal constitue l'arme solide du Grand Parti pour combattre la pauvreté et la précarité causées par les politiques inefficaces de Macky Sall.