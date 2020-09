Inondations: "Des solutions seront trouvées très rapidement" à Thiés (Ministre)

Aly Ngouille Ndiaye à Thiés

Des solutions seront ‘’rapidement trouvées’’ aux inondations dans la ville de Thiès, qui recevra une bonne partie de l’enveloppe du plan Organisation des secours (ORSEC), a annoncé mercredi le ministre de l’Intérieur. ’’Des solutions seront trouvées très rapidement, car a priori, tel que j’ai vu (les sites concernés) techniquement ce n’est pas difficile’’, a dit Aly Ngouille Ndiaye, en visitant des sites touchés par les inondations.





Après les fortes précipitations du week-end dernier, le président Macky Sall a déclenché le plan ORSEC, doté d’une enveloppe de 10 milliards de francs CFA, pour venir à bout des inondations dans le pays. Selon le ministre de l’Intérieur, Thiès recevra ‘’une bonne partie de l’enveloppe’’ du plan ORSEC, compte tenu des dégâts que la ville a subis. Ses services sont en train de travailler sur cette option, a-t-il assuré.





‘’On va essayer de voir ce qui peut être mis dans le cadre du Plan ORSEC, ce qui ne peut pas (l’être), sera intégré dans le Programme décennal de gestion des inondations’’, a précisé le ministre de l’Intérieur. La pluie tombée en fin d’après-midi sur la ville, a interrompu la tournée du ministre de l’Intérieur, qui n’a pu visiter que quatre des six sites prévus.