Inscription massive des jeunes sur les listes électorales : Les organisations de la société civile de Ziguinchor à fond dans la sensibilisation et conscientisation

Inscription massive des jeunes sur les listes électorales

Le 25 Février 2024, les Sénégalais vont choisir le futur Président de la République. Mais avant cette date, les citoyens sénégalais sont appelés à s'inscrire sur le fichier électoral pour certains et pour d'autres demander une révision. À Ziguinchor, d'ores et déjà les organisations de la société se mobilisent pour une inscription massive des jeunes sur les listes électorales.





Selon Bassa Diawara, directeur exécutif du comité d'appui et de soutien au développement économique et social (CASADES), le constat du dernier audit du fichier électoral a montré que : " Les jeunes de 18 à 20 seuls 9,3 % sont inscrits. Les jeunes de 18 à 25 ans, il y a juste 53,7 % ". Et lors de élections législatives des primo votants n'ont pas pu exercer le droit de vote, parce qu' il a été mentionné sur leur carte, " ne peut pas voter ". Pour le directeur exécutif du CASADES, ceci explique le manque d'information, du fait que ces derniers n'ont pas eu le réflexe de constater cette mention.





Les membres de la société civile de Ziguinchor pensent qu'il faut une démarche commune et réfléchir sur des stratégies afin de permettre aux jeunes de sensibiliser au maximum leurs camarades. Ce travail doit être fait avant la période des révisions des listes électorales. Ces membres de la société comptent sur la mobilisation de l'essentiel des acteurs préoccupés par les questions de jeunesse pour arriver à mettre des stratégies adéquates et toucher plusieurs jeunes. Pour le Secrétaire exécutif du CASADES, les leviers doivent être activés avant le démarrage des révisions pour faciliter le travail. Ces acteurs ont organisé un atelier d'élaboration de la stratégie pour une inscription massive des jeunes sur les listes électorales.