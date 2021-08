Inscription sur les listes électorales : Quand la délivrance du certificat de résidence fait polémique

Avec la révision des listes électorales en vue des élections locales de 2022, c’est la ruée vers l'obtention de certificats de résidence pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales pour les primo-votants ou ceux qui comptent faire des changements sur leur lieu de vote. Toutefois, l’obtention de certificats de résidence n’est pas chose facile d’autant plus que certains maires qui sont censés délivrer ce document administratif sont sceptiques par rapport à des supposés cas de fraudes qui pourraient s’opérer avec ce papier, en vue des élections locales. Parti au pouvoir comme l’opposition se renvoie la balle, chacun lance un message d’alerte.





Comment est délivré un certificat de Résidence ?





La délivrance d’un certificat de résidence passe par une première étape: l'obtention d’un certificat de domicile. Ce sont le plus souvent les délégués de quartier qui s’attellent à cet exercice moyennant la somme de 200f ou 300f juste après avoir présenté une carte d’identité.





Si certains délivrent le document sur la base unique du nom, prénom et date et lieu de naissance de la personne, d’autres par contre font un minutieux contrôle de la pièce d’identité et du bulletin de naissance. Déléguée de quartier à Mbao, Mme Gueye, Fatou Cissé nous explique qu’elle exige la présence physique de la personne qui souhaite acquérir le certificat de domicile. Et que, s’il y a des zones d’ombres, elle te renvoie directement chez le chef de village, car à Mbao toutes les familles se connaissent.





Muni de son certificat de domicile, la personne va à la mairie pour se faire délivrer un certificat de résidence, là également la personne doit débourser entre 300 F et 500f pour avoir son document. Sur ledit papier, le maire appose sa signature ou encore l’adjoint au maire ou la personne délégataire du pouvoir. Là où le bât blesse, c’est lorsque certains maires refusent de délivrer le document administratif sous prétexte que le ou les demandeurs sont du camp adverse.





Quand le certificat de résidence se délivre par militantisme





Le responsable politique du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo a été le premier à dénoncer ce refus de délivrance de certificat de Résidence. Il avait accusé le maire Abdoulaye Sene, transhumant de l’Apr d’avoir refusé à une citoyenne du nom de Ndèye Maty Sene, habitant à Dankhe Sene dans l’arrondissement de Ndindy, départements de Diourbel.





Les militants Pastef de Plateau quant à eux, avaient dénoncé l’attitude du maire Alioune Ndoye qui s’était autoproclamé, seul signataire de ce document administratif. «Il a ainsi de facto dessaisi les officiers d’état civil, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie ainsi que les préfectures de leur compétence à délivrer les certificats de résidence », accusent les camarades de Abass Fall.





De leur avis, « cela constitue en toute vérité une velléité de blocage dans la délivrance desdits certificats et une volonté de favoriser ses militants au détriment des autres sur qui ils n'ont aucune emprise. C'est une rupture d'égalité dans la délivrance des certificats de résidence ».





« Des personnes transportées pour se faire établir un certificat de résidence… »





« J’avais attiré l’attention des délégués de quartier sur la délivrance des certificats de domicile. Au niveau de la commission, j’ai eu écho qu’il y a une épidémie de personnes venant de Pikine, Rufisque, Keur Massar… transportées pour se faire établir un certificat de résidence. C’est inacceptable (…) Je demande aux délégués de quartier et à l’état civil de prendre toutes leurs responsabilités, parce que je ne protégerai personne. C’est des questions très sérieuses. Les conséquences sont lourdes et douloureuses. Les échos que j’ai, attestent d’une production industrielle de certificats de résidence. Il y a beaucoup de faux certificats de domicile. C’est le camp adverse qui s’adonne à ces pratiques... », alerte Cheikh Gueye, le maire de la commune de Dieuppeul Derkle.