Inscriptions sur les listes électorales : les jeune assiègent les centres dans la région de Thiès

Un rush des jeunes vers les centres d’inscriptions sur les listes électorales. Le constat a été fait par le Président du Ceda de Thiès, Ousmane Gaye. Au total, il a été dénombré 1550 inscrits parmi ces derniers, il y a 420 changements d’adresse, 2 changements de statut et 5 radiations en une semaine. « Contrairement aux autres années, pour ces présentes opérations, dès les premiers jours, nous avons eu un rush aussi bien de la commune que dans certaines localités du département, surtout à Cayar, Keur Moussa, Thiénaba, Ngoundiane », a observé Ousmane Gaye.





L’augmentation des inscriptions a été constatée partout. Cette tendance sera confirmée dans les prochains jours. Cette hausse des inscriptions augure des prochaines joutes électorales selon les responsables de la coalition présidentielle, Benoo Bokk Yakaar (BBY). « Aux dernières élections, nous avons été devancés par Yewwi Askaan Wi. Donc, cette élection présidentielle, c'est l'occasion pour nous de faire une remontée. Elle est très importante pour nous au vu des enjeux », estiment-ils.





La mouvance présidentielle prend très au sérieux cette présidentielle au regard de la forte mobilisation des jeunes. Elle ne compte pas sous-estimer le poids électoral de Yaw qui a raflé l’ensemble des sièges lors des dernières élections. La mouvance croyait qu’avec les retrouvailles Macky Sall et Idrissa Seck, le tour était déjà joué et qu’elle pouvait obtenir plus de 80 % des suffrages.