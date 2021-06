Insécurité galopante : "Il faut s'attaquer, d'abord, à la mauvaise répartition des ressources communes" (Thierno Alassane Sall)

Insécurité Galopante au Sénégal

Dans un contexte où les agressions et l'insécurité ne cessent de galoper, où la corruption généralisée et le néo-patrimonialisme créent la délinquance de masse, Thierno Alassane Sall analyse la situation sur sa page Facebook.







"L'insécurité est devenue préoccupante dans notre pays. Elle angoisse nos concitoyens qui sont excédés par les agressions et les atteintes aux biens. Mais c'est bien la corruption généralisée et le néo-patrimonialisme qui créent la délinquance de masse".





Se voulant pédagogue, il est allé à la source du problème, pour cerner les facteurs de causalité.





Il affirme : "Le chômage endémique de la jeunesse favorise la criminalité. Mobiliser nos forces de l'ordre dans des campagnes de communication ne résout pas la question de fond. Il faut une réponse politique : s'attaquer, d'abord, à la mauvaise répartition des ressources communes."