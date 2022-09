Installation 14ème législature : Les députés de BBY condamnent « les actes de vandalisme » de l’opposition

Le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY) ne digère pas toujours les actes posés par certains députés de l’opposition lors de l'installation de la 14ème législature et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. En conférence de presse, ce lundi 26 septembre, Me Oumar Youm, président dudit groupe et ses collègues ont condamné vigoureusement ces actes qu’ils qualifient de « vandalisme » qui, selon eux, ont « terni l’image de la démocratie sénégalaise ». Ils dénoncent ces comportements qui, selon eux, sont signes d’«immaturité et de manque de respect à l’endroit du peuple sénégalais et de nos institutions. D’autant plus que les arguments avancés pour justifier ces comportements ne reposent sur aucune base juridique ».





Le groupe parlementaire BBY a profité de l’occasion pour saluer également « la maturité du peuple sénégalais, toutes obédiences confondues, qui a rejeté et condamné le comportement de certains députés de l’opposition en appelant au calme et à la retenue ». Avant de signaler que le 13 septembre, sur la base des mêmes textes permettant l’élection des autres membres du bureau au scrutin secret et plurinominal, l’opposition parlementaire a accepté « curieusement les mêmes conditions du scrutin ». Ce qui, pour lui, « met davantage en exergue leur mauvaise foi ».





Par ailleurs, le groupe parlementaire BBY, sans prétendre porter la communication du gouvernement, a promis de s’engager « en toute responsabilité à assumer sa mission de représentation du peuple à travers la mise en œuvre de son obligation d’information, de rendre compte et de sensibilisation des citoyens sur toutes les actions législatives et les travaux de l’assemblée nationale ».





BBY soucieux d’une « gouvernance parlementaire efficace et de proximité, entend inscrire ses actions dans le sens de l’innovation et de l’ouverture à toutes les forces vives de la nation ainsi que qu’aux autres groupes parlementaires dans la défense des valeurs de la République en vue d’asseoir la paix et la stabilité nécessaires » au bon fonctionnement des institutions.