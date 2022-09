Installation de l’Assemblée : les députés BBY affûtent leurs armes à Saly

Alors que la nouvelle assemblée sera installé, le lundi 12 septembre, les députés de la majorité présidentielle seront en conclave à Saly ce week-end pour un “séminaire de formation”. Ce séminaire constitue une étape importante dans le processus de construction d’un bloc solidaire, solide et uni dans la promotion d’une Assemblée nationale forte.





Ce sera l’occasion pour les députés d’être préparés à accomplir leur exaltante mission dans la marche de notre Nation vers son destin de progrès”, affirme Abdou Mbow dans un communiqué.