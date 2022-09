Installation des commissions sans heurts: Amadou Mame Diop magnifie la maturité des députés

Le calme après la tempête, Les bureaux des commissions à l'Assemblée Nationale ont été installés dans l'esprit de dépassement, a magnifié le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop. Il n'a pas manqué de saluer cette maturité. En effet, après les incidents notés lors de la rentrée, les différents camps ont enterré la hache de guerre lors de la séance d'installation des députés. Aussi le Président a invité les députés à continuer sur cette lancée pour relever les défis ensembles.



Le nouveau président de l'Assemblée nationale qui dit s'inspirer de la sagesse et de la pertinence de son prédécesseur Moustapha Niasse reconnait que les différents camps ne peuvent pas être toujours d’accord sur tous mais ils doivent faire le choix d’être une Assemblée nationale travailleuse. "Il faut que toutes les sensibilités politiques et sociales de la nation sénégalaise s’expriment librement mais surtout intelligemment ", appelle-t-il non sans rappeler les défis qui attendent avec une session budgétaire qui s’annonce prochainement, le chantier de la modernisation de l’institution parlementaire que cela concerne les lieux qui les abrite ou les méthodes de gouverner les activités.