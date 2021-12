Installation du comité électoral départemental de Matam : "Ici, l’opposition sous toutes ses formes n’a pas sa place"

En prélude aux élections territoriales du 23 Janvier 2022, la Coalition Benno Bokk Yakaar de Matam a procédé à l'installation du comité électoral départemental de l'APR/MATAM, sous la présidence du député Farba Ngom.





" Cette activité majeure posée aujourd’hui, conformément aux directives de SEM Macky Sall, président de la Coalition Benno Bokk Yakaar, nous rappelle la nécessité d’une bonne organisation et d’une harmonisation des efforts. L’on sait tous que c’est par une victoire éclatante au niveau de toutes les collectivités territoriales du Sénégal, que nous pouvons honorer SEM Macky Sall dont les réalisations titanesques et les actions quotidiennes en faveur de l’équité territoriale ont fini d’installer nos villes et nos campagnes sur les rampes de l’émergence", a souligné le porte-parole du jour Moussa Bocar Thiam.





Dans son discours font nous avons reçu copie, les membres de ladite coalition renouvellent leur engagement à leur leader. "Nous réitérons notre engagement et notre fidélité à SEM Macky Sall, président de la plus Grande Coalition de l’histoire politique du Sénégal qui a battu tous les records de longévité. Et c’est alors le moment pour nous, de rendre hommage à tous les leaders, aux responsables, aux militantes et aux militants de l’APR et des différents partis politiques dans cette belle coalition au riche parcours, pour leur engagement et leurs sacrifices quotidiens afin de s’approprier cette belle phrase de SEM Macky Sall : « Gagner Ensemble et Gouverner Ensemble ». Nous adressons nos chaleureux et sincères remerciements à Président Macky Sall pour la confiance portée en nos modestes personnes afin de conduire les prestigieuses listes de la Coalition Benno Bokk Yakaar dans nos communes".





Et d'ajouter " Nous voulons vous rassurer et rassurer tous les militants sur la pertinence des choix de SEM Macky Sall au niveau du département de Matam et vous assurons qu’ils cadrent parfaitement et objectivement avec les réalités politiques du terrain et à l’aspiration des populations locales. Nous mesurons à sa juste valeur l’honneur et la confiance qui nous sont faites et nous confirmons qu’ici à Matam, l’opposition sous toutes ses formes n’a pas sa place. Et d’ailleurs, nous sommes certains de la victoire de la coalition BBY dans toutes les collectivités au soir du 23 Janvier 2022, d’autant plus que les jeunes et les femmes sont tous impactés par les réalisations de SEM Macky Sall jamais vues dans l’histoire politique de la Région".

C’est pourquoi, ajoutent Bocar Moussa Thiam et Cie, " nous interpellons nos camarades, refusant de voir la réalité en face et s’étant engagés dans la voie de la dissidence et du sabotage par des listes parallèles dont la durée de vie est éphémère, juste le temps d’une élection. Et c’est d’autant plus grave et malheureux de voire ces actes ignobles portés par des gens qui doivent tout au Président Macky Sall. Nous leur disons qu’il n’est pas trop tard de se ressaisir. Sinon toutes les conséquences seront tirées au lendemain de ces élections territoriales. Et nous appelons tous les militants à ne pas se laisser distraire par ces pseudos listes et leurs instigateurs. Nous les encourageons à faire face vigoureusement à tous les opposants et aux parrains de ces listes dissidentes".





Les proches de Farba Ngom disent saluer " cette belle posture de tous ces Responsables et alliés qui ont mis en avant l’intérêt supérieur de nos communes et qui ont compris que l’urgence est la victoire et la consolidation des acquis de la Coalition BBY pour la poursuite des efforts de développement initiés dans nos collectivités territoriales. Ces élections territoriales du 23 janvier 2022 marquent un tournant décisif pour la vie de nos communes particulièrement pour la Région de Matam. Et nous voyons tous que Matam a changé de visage grâce la vision d’un homme travailleur qui porte Matam dans son cœur et dont les réalisations futuristes ont fini de réintégrer définitivement Matam dans le concert des régions émergentes. Nous voulons réaffirmer ici pour le clarifier que les listes cautionnées et soutenues par le Président Macky Sall, sont seulement celles de la Coalition Benno Bokk Yakaar avec les couleurs et les symboles de l’APR (marron-beige et la tête de cheval). Et le choix des candidats qui y sont investis n’a découlé exclusivement que de la volonté et de la confiance de SEM Macky Sall avec sa parfaite maîtrise des enjeux et des données politiques au niveau de chaque localité".