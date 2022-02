Installation du maire de Touba: La police veille au grain

Installation de Abdou Lahat KA à Touba

La cérémonie officielle d'installation du maire de Touba, Abdou Lahat Ka se tient actuellement dans les locaux de cette municipalité sous une haute surveillance policière en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides, du sous-préfet de Ndame, entre autres.





Seneweb a constaté que la police a déployé un important dispositif sécuritaire qui veille au grain. Ainsi les entrées et les sorties sont strictement filtrées par les limiers du commissariat spécial de la cité religieuse et ses secondaires (le commissariat d'arrondissement de Ndamatou et poste de Gouy Mbind) ainsi qu'un renfort du Gmi.