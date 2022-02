[ Vidéo] Installé dans ses nouvelles fonctions : Serigne Mboup s'engage à être le maire de tous les Kaolakois

Serigne Mboup, Maire de Kaolack

Le nouveau maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup a été officiellement installé ce samedi 12 février par le préfet du département de Kaolack Cheikh Ameth Tidiane Thiaw. La cérémonie d'installation qui a eu lieu à la salle de délibération de la mairie, a permis à l’édile de la capitale régionale de lancer un appel à ses concitoyens.





Dans son discours à l’issue de son installation, le nouveau maire est revenu sur les fortes attentes des Kaolakois et a déclaré sa volonté à travailler avec l’ensemble des Kaolakois.





" Ma feuille de route est de tout faire pour rester fidèle à ma vision de faire de Kaolack une ville prospère et sûre dotée d’un bon cadre de vie en 2035 ", a réaffirmé le successeur de Mariama Sarr.

Et l’homme d’affaires, de faire une mise au point : « J’exhorte tous mes partisans à reprendre leur travail. Pour moi, La charge de conseiller municipal ne doit pas être perçue comme une sinécure. La fonction est bénévole et gratuite. Mais plutôt comme un sacerdoce au service des populations. Nous devons faire sienne de la déclaration du président John F. Kennedy: 'Ne nous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour vous'. Tel sera mon état d’esprit pour mériter cette confiance exceptionnelle que les populations de Kaolack nourrissent à mon endroit » . Une profession de foi pour fixer les règles dans le nouveau conseil municipal.

Joignant la parole à l’acte il a offert un bus et une pelle mécanique d’une valeur de 150 millions à la commune, en invitant toutes les bonnes volontés et les chefs d’entreprise d’origine ou résidents à Kaolack à contribuer au rééquipement des services techniques de la Mairie.