Insubordination des ministres : Un conseiller de Macky Sall demande un remaniement

Le président de la Convergence des forces républicaines ( CFR) par ailleurs conseiller du Président de la République Babacar Lo Ndiaye a déversé sa colère sur les ministres, directeurs et hauts cadres de la République qui se distinguenet dans « l’insubordination » par rapport aux directives du chef de l'Etat, patron de l'Apr.





C’est au cours de l’émission « Les doléances de la cité » que le conseiller du Président de la République a expliqué que les plus proches collaborateurs du chef de l’Etat font dans "l'insubordination volontaire" et ne travaillent que pour leur propre compte à des fins purement politiciennes. « Il y a des ministres et des hauts cadres de l’Etat qui alimentent les journalistes sur la question du 3ème mandat de façon préméditée dans la seule finalité de se placer dans le maillon politique qui se profile à l’horizon 2024. Le débat sur le littoral, le président de la République n’a personne pour le défendre».





Ainsi, Babacar Lo Ndiaye propose un remaniement ministériel afin de procéder au plus vite à un remplacement du gouvernement actuel. Ce remaniement, dit-il, est une priorité de l’heure pour parer à l’inefficacité des plus proches collaborateurs du Président de la République.