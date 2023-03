[Le Récap] Insultes, bouderie, certificat médical : Retour sur une audience mouvementée au Tribunal

Ce jeudi 30 mars, le tribunal correctionnel de Dakar a vidé le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. L’opposant chef de file de PASTEF, qui était absent lors de l’audience, a été condamné à une peine de deux mois avec sursis et à payer des dommages et intérêts de 200 Millions F CFA, au terme de débats particulièrement mouvementés.







Dès l’entame du procès pour diffamation opposant le leader de Pastef, Ousmane Sonko, au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, les avocats de la défense ont sollicité une suspension de 30 minutes. Comme raison à cette demande de renvoi, ils estiment avoir perdu deux de leurs collègues. Il s’agit de Me Juan Branco, avocat français, refoulé dès son atterrissage à l’aéroport international Blaise Diagne et Me Ousseynou Fall suspendu par le barreau, après une saisine du juge Pape Mohamed Diop. Ce dernier, qui avait en charge le dossier, s’est désisté et a été remplacé par le juge Mamadou Yakham Keïta.





« Nous avons besoin d’un temps pour nous réorganiser » a, d’emblée, déclaré Me Bamba Cissé.





Une requête que réfute la partie civile qui estime que la défense n’a pas droit à la parole, son client n’étant pas présent à la barre. « Sonko n’a aucun respect pour l’institution que représente la justice, d’ailleurs il l’a matérialisé pendant sa dernière comparution et à travers ses différentes sorties dans la presse », a rétorqué Me El Hadji Diouf. Les avocats de Sonko ne lui ont pas laissé le temps de finir sa tirade, intimant à l’avocat de Mame Mbaye Niang de ne pas insulter leur client.





Mamadou Yakham Keita a finalement tranché : « La suspension de l’avocat par le barreau et l’expulsion de l’autre ne relève pas du ressort du tribunal mais respectivement du barreau et de l’administration ».





Me El Hadji Diouf : « on m’a insulté de mère »





A peine sa phrase prononcée, Me El Hadj Diouf reprend du poil de la bête : « on m’a insulté de mère ». Il répète la phrase encore et encore et ajoute à la fin que « c’est l’avocat qui a été suspendu qui l’a insulté monsieur le juge ».





La réponse de Me Ousseynou Fall en costume gris ne se fera pas attendre : « Ce n’est pas vrai, vous mentez ». Interpellé par le juge qui lui a rappelé sa suspension, celui-ci a répliqué : « Je vous respecte énormément, monsieur le président, mais il ment en disant que je l’ai insulté de mère ».





« Les avocats de la défense ont essayé d’empêcher le déroulement du procès »





Me Moustapha Dieng, avocat de Mame Mbaye Niang, a lui invité le juge de statuer en l’absence d’Ousmane Sonko et d’en tirer les conséquences. “Il n’est pas là, ses avocats n’ont pas droit à la parole”, lance-t-il. Une thèse approuvée par le parquet qui demande que l’affaire soit jugée.





Ils obtiennent gain de cause, puisque le juge décide de retenir l’affaire.





C’est là que Me Ciré Clédor Ly, arrivé en retard, entre en action en annonçant détenir “un élément nouveau”. Il s’agit du certificat médical de Sonko qu’il présente au juge dans l’espoir de justifier l’absence de son client et d’obtenir un renvoi.





Mais c’était sans compter avec l'intransigeance du Président d’audience qui a décidé de maintenir les débats, malgré les récriminations des avocats de la défense. Un comportement qui a poussé le juge à demander au greffier de noter au plumitif que « les avocats de la défense essaient d’empêcher le déroulement du procès ».





Une décision difficile à digérer pour les conseils de Ousmane Sonko qui ont tout simplement décidé de boycotter le procès.