Insultes de Cissé Lo : Thérèse Faye s’indigne et interpelle Macky Sall

Les insultes de Moustapha Cissé ont fait réagir la coordonnatrice du mouvement des femmes de Benno Bokk Yakaar à Fatick. Thérèse Faye qui est indignée par les propos du vice-président de l'Assemblée nationale parle d'un comportement irresponsable.







« Une formation politique est une association d'hommes et de femmes. Au-delà des idées qui nous unissent, tout un chacun a son éducation et sa façon de faire. Ce n'est pas responsable que des responsables de notre partie tiennent un tel discours », a soutenu la coordonnatrice du mouvement des femmes de Benno Bokk Yakkar à Fatick, sur la Rfm





Par ailleurs, Thérèse Faye demande au président de la République de prendre ses responsabilités





« C'est au président de la République de prendre ses responsabilités parce que l’Apr est notre parti et nous l'avons créé dans la douleur. Le président Macky Sall s'est beaucoup battu pour gagner la confiance des Sénégalais, donc ce n’est pas à ce moment-là que des gens vont se permettre de donner une mauvaise image à l’Apr. Nous comprenons qu’il y a des contradictions dans la politique mais il y a quand même un niveau où il faut vraiment se limiter par respect au chef de l’Etat mais aussi par respect au peuple sénégalais », précise-t-elle









Avant d'ajouter : « le président Macky Sall a beaucoup fait et il ne mérite pas un tel débat dans sa formation politique. Il a besoin d'être accompagné, soutenu parce qu‘il est à la tête du pays et le Sénégal a aujourd'hui besoin d’une émergence et le président Macky Sall a posé les jalons de cette émergence-là ».