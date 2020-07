Insultes, insanités, déballages et menaces : Cissé Lô et ses 10 audios odieuses

Ce ne sont pas deux ou trois audios que Moustapha Cissé Lô a envoyées à Yakham Mbaye pour insulter ce dernier, le Président Macky Sall, Farba Ngom, entre autres dignitaires du pouvoir.





Elles se comptent en une dizaine qui font en tout près de dix minutes. Et les deux ou trois audios qui ont été rendues publiques et choqué les Sénégalais ont une moindre virulence que les autres. Selon des personnes dignes de foi qui ont écouté ces audios, elles sont carrément démentielles. Moustapha Cissé Lô s'y livre à une orgie d'insultes et d'insanités capables de faire tomber en syncope tout Sénégalais. Pis, le 1er vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal se laisse aller à des déballages et menaces qui font froid dans le dos.





Reste maintenant à savoir est-ce que les hautes autorités qui se sont mobilisées pour dissuader le Directeur général du Soleil de ne pas répliquer, réussiront dans leur entreprise. Yakham Mbaye qu'on dit détenir des éléments accablants contre Moustapha Cissé Lô qui pourraient conduire la justice à s'autosaisir contre ce dernier. Naturellement, les insultes et insanités du député l'ont profondément atteint.