Intercoalition Yaw-Wallu : Un proche de Boubacar Camara dénie la paternité à Déthié Fall..

Le PDF, Plan Déthié Fall a permis de créer l'inter-coalition Yewwi-Wallu. Une inter-coalition qui a permis à l'opposition d'avoir un résultat conséquent lors des dernières élections législatives. Une réussite qui a valu au leader du PRP de récolter les honneurs.

Cependant, dans le bloc d'info "La Totale" sur ITV, le Secrétaire Général National du Parti de la Construction et de la Solidarité Jengu Tabax, Mor Ndiaye, a attribué la paternité de cette idée à son leader de parti, Boubacar Camara.

« Beaucoup de gens pensent que Déthié Fall est le père de l’inter-coalition Yewwi-Wallu. Il n’y a rien de plus faux car le concepteur de cette idée d’inter-coalition qui est en train de donner beaucoup de satisfaction au sein de l’opposition est bel et bien Boubacar Camara, Président du Parti de la Construction et de la Solidarité Jengu Tabax", a expliqué Mor Ndiaye.