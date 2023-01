Interdiction de manifestation : Yewwi Askan Wi se plie "pour la dernière fois" à la décision du Préfet

Yewwi Askan Wi se plie à la décision du Préfet

Leur réaction était très attendue à la suite à la décision du préfet d’interdire le rassemblement prévu à la place de la Nation ex Place de l'Obélisque. Dans un communiqué, la coalition Yewwi Askan a décidé de se plier à cette décision préfectorale qui « ne relève que de la volonté de Macky Sall, pris de peur et presser de tester son arsenal de répression », selon elle., « Depuis sa manifestation très réussie du 03 avril, sur le même lieu, le préfet a systématiquement refusé toutes les déclarations de manifestation de Yewwi Askan Wi », poursuivent Sonko et Cie.





La coalition juge donc fallacieux le prétexte fourni par Mor Talla Tine. Raison pour laquelle, elle dit avoir « immédiatement envoyé des émissaires qui ont constaté que le site peut bien abriter la manifestation même si quelques petits trous sont creusés ça-et-là durant les dernières 48h ».





Toutefois, la coalition Yewwi Askan wi avertit: « En acceptant de surseoir pour la dernière fois à ce rassemblement la coalition Yewwi Askan wi précise qu’elle ne cédera plus jamais à un refus de l’autorité pour quel que motif que ce soit ».