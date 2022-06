Interdiction de manifester: La Grande coalition Wallu Sénégal au secours de Yewwi Askan Wi

Yewwi Askan Wi n’a pas pu faire, ce vendredi 17 juin, sa manifestation pacifique à la Place de la Nation. Mieux, beaucoup de ses leaders sont arrêtés par la police. Une situation qui a fait réagir la Grande Coalition Wallu Sénégal. Elle «juge inacceptables les atteintes à la liberté de manifester garantie par la Constitution, et à la démocratie, en cours dans notre pays en ce moment».





A travers un communiqué rendu public, ce jour, «elle affirme le droit de manifester de Yewwi Askan Wi, coalition reconnue par les pouvoirs publics et en lice pour les élections législatives du 31 juillet 2022».





Selon les membres, «c'est dans ce cadre qu'une alliance électorale inédite dans les annales politiques de ce pays a été nouée entre Wallu Sénégal et Yeww Askan Wi pour remporter le maximum de listes départementales, battre BBY, et lui imposer la cohabitation ». Puis, ils diront, «voilà qui affole Macky Sall et BBY et qui font tout pour casser cette dynamique, par des provocations et des arrestations arbitraires, comme celle du député Cheikh Abdou Mbacke, privé de son immunité parlementaire ».