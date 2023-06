Interdiction des manifestations de la plateforme F24 : Les explications du préfet de Dakar

Le préfet de Dakar a interdit le rassemblement de la plateforme F24 prévu à la place de la Nation demain vendredi et le lendemain samedi.





Sur Rfm, Mor Talla Tine a justifié son refus par le contexte très tendu du pays. "Je viens d'interdire les manifestations projetées par la plateforme F24. Je tiens à préciser que la déclaration de vouloir manifester qu'ils m'ont adressée n'a pas respecté le délai des trois jours francs, conformément aux dispositions qui sont en vigueur pour toute déclaration de manifestation sur la voie publique. Comme conséquence, je leur ai notifié que la déclaration est irrecevable. En plus de ça, dans le contexte actuel marqué par le décès de 16 personnes avec certaines familles qui n'ont même pas encore inhumé leurs défunts, nous pensons que c'est irresponsable et irrespectueux de parler de manifestations, parce que l'heure est au recueillement et au retour à la sérénité. Et que s'ils organisent des manifestations dans ce contexte, ça risque de dégénérer, car la dernière fois, on a constaté des groupes de personnes qui profitaient des manifestations pour voler et saccager les biens d'autrui",a précisé l'autorité administrative sur les ondes de la RFM.