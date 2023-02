Interdiction du meeting de Pastef à Mbacké: Le député Papa Djibril Fall prend position

Le méga-meeting de Pastef qui devait se tenir, ce vendredi 10 février à 15 heures à Mbacké est annulé. Le Préfet de cette localité, Amadoune Diop a pris une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de manifester de cette formation politique, ce jeudi, à cause d’une «irrégularité » décelée.





«La décision d'interdiction de la manifestation du parti Pastef, prévue à Mbacké ce vendredi 10 février, est une entorse flagrante à la liberté d'expression. Le prétendu vice de forme, qui a été avancé pour l'interdiction, ne saurait être un motif de rejet de la demande de rassemblement », a déclaré le député Papa Djibril Fall et président du mouvement «Les Serviteurs ».





Dans un document rendu public, il a fait savoir que «cette énième forfaiture ne fait que raviver les vives tensions politiques et sociales dans notre pays ». « Nous appelons le Président Macky Sall et le ministre de l'Intérieur à faire preuve de maturité politique, et l'administration territoriale à plus de retenue et de mesure, pour une meilleure préservation de nos acquis démocratiques », souligne-t-il.