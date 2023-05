Interdit de sortie du territoire : Ousmane Sonko nargue la justice lors d’une escale en Gambie

Le maire de Ziguinchor, dans un post, dit avoir fait sa première sortie du territoire.





Aujourd’hui Ousmane Sonko a fait escale en Gambie, consacrant ainsi sa première sortie du territoire national depuis deux ans et 3 mois. Il n'a pas manqué d'immortaliser ce moment en prenant une photo à côté du panneau SENEGAMBIA BRIDGE 1892 m.