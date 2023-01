Interview accordée à des médias français : Sonko sur les traces de Macky ?

Sonko sur les traces de Macky ?

A peine l’information annoncée qu’elle déchaîne déjà des passions. Ousmane Sonko a accordé une interview à Rfi et France 24. Difficile de faire confiance à ses yeux face à une telle nouvelle, mais c’est le leader du Pastef lui-même qui l’annonce sur sa page facebook. Ça peut ressembler à un rêve (ou un cauchemar), mais c’est bien la réalité.





Celui à qui la presse sénégalaise reproche de ne jamais accorder des interviews, de ne pas répondre aux questions lors des face à face avec les journalistes, a accepté de se prêter au jeu de questions/réponses avec…Rfi et France 24.





Il est vrai qu’on était déjà averti du fait que seules les montages ne se retrouvent pas, mais on était loin d’imaginer que l’antisystème accorderait une interview aux médias du parrain du système. Depuis l’annonce, une courte vidéo circule. Ousmane Sonko déclare : « si jamais je me retrouve dans une conférence de presse où il y a Le Monde, Rfi ou France 24, soit ils vont quitter, soit je quitte ». C’était dans un autre monde !





La majorité présidentielle est sans doute en train de rire sous cape. Il a été toujours reproché à Macky Sall de n’accorder une interview qu’à la presse étrangère. L’opposition affirme toujours que c’est un manque de respect pour le peuple sénégalais, les journalistes en particulier. C’est cette même opposition, de surcroît le plus virulent par ces leaders à l’encontre de la France, qui vient aujourd’hui offrir un cadeau exclusif de début d’année aux médias français.





La règle est donc claire : aux médias sénégalais les déclarations, à la presse étrangère, française notamment, les interviews. Une réalité connue depuis toujours avec les présidents sénégalais, de Senghor à Macky. La nouveauté vient donc du fait que cette fois-ci c’est un opposant.





D’aucuns diront que c’est la realpolitik. Mais au-delà de ça, il y a des questions à se poser. Pourquoi la presse sénégalaise est-elle toujours traitée de la sorte ? Parce qu’elle le mérite en partie, car beaucoup de supports vont reprendre les déclarations de Sonko. Parler sur Rfi, France 24 ou Jeune Afrique, c’est aussi trouver de l’espace dans presque tous les médias sénégalais, car tout le monde reprend. Pour quelqu’un qui est dans la Communication, le choix est vite fait.





Mais la question centrale ici est : pourquoi Rfi et France 24 s'intéressent-ils à Sonko et pourquoi ce dernier a accepté ? Depuis sa révélation sur la scène politique, il y a toujours eu un fossé entre Sonko et la France. Certains l’accusent d’être, de par son discours, coupable des attaques ciblées contre les entreprises françaises (Auchan, Total, Eiffage…). Dans presque toutes ses sorties, il attaque Paris directement ou à travers la personne du président Macky Sall considéré comme ‘’le valet’’ ou le ‘’préfet’’.





On a même vu les médias français, à l’unisson, accorder une interview à Adji Sarr, sans doute pour enfoncer Sonko. Pourquoi alors ce retournement des deux côtés. Que montrent les études et sondages que Paris n’a certainement pas manqué de commanditer à son sujet ? La France veut-elle miser sur Sonko pour 2024 ? Si c’est le cas, il temps de normaliser les relations.





En tout cas, au-delà du mépris des médias sénégalais, il y a lieu de se poser des questions sur les vraies motivations de part et d’autres, surtout que les partisans de Sonko seront les premiers à être surpris par ce virement.