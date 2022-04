Invasion russe : Ce que le président ukrainien a demandé à Macky Sall

Quelques semaines après avoir pris langue avec le président russe, Vladimir Poutine, le chef de l’Etat, Macky Sall, Président en exercice de l'Union africaine (UA) s'est entretenu, ce lundi, avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.





Au cours de cette conversation téléphonique, les deux personnalités ont évoqué l’impact de la guerre russo-ukrainienne sur l’économie mondiale, déclenchée depuis le 24 février dernier.





’’Je remercie le président Zelensky pour son appel de ce jour. Nous avons évoqué l’impact de la guerre en Ukraine sur l’économie mondiale et la nécessité de privilégier le dialogue pour une issue négociée du conflit’’, a twitté le président sénégalais. ’’J’ai noté également sa demande de faire une communication à l’UA’’, a ajouté Macky Sall.