Investie par Geum Sa Bopp à Kaolack : Ndèye Khady Diop déplore l'insalubrité de la ville

Ndeye Khady Diop, Candidate de Gueum Sa bopp Kaolack

Les responsables, militants, et sympathisants de Geum Sa Bop se sont réunis hier, à Kaolack pour faire une grande sensibilisation sur le programme de la coalition.





Ndèye Khady Diop, candidate de cette coalition affirme que « Kaolack est parmi les dernières villes du Sénégal. C’est une ville assez sale. Une ville avec beaucoup d’ordures, beaucoup de déchets, une ville dont les caniveaux sont véritablement inacceptables », a-t-elle déploré.





Le slogan Kaolack ville propre est parmi les priorités de Geum Sa Bopp. « Nous voulons rendre vivable la ville, avoir un kaolack vert, permettre aux jeunes et femmes d’avoir une vie saine, a déclaré la candidate à la magistrature de la ville de Kaolack.





Elle n’a pas manqué de sensibiliser les populations sur les stratégies de développement mises en place par cette coalition. « Les relations entre le maire et les services techniques, le maire et les chefs religieux, le maire et les populations Kaolakoises sont nos principales préoccupations », a laissé entendre la candidate.