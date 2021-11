Investiture de Gallo Bâ à Mbacké: Le maire sortant Abdou Mbacké Ndao crache du feu sur le choix de Macky et menace de....

C'est officiel ! Le maire sortant de Mbacké est candidat à sa propre succession . L'annonce a été faite aujourd'hui par la personne concernée, Abdou Mbacké Ndao qui a été écarté par le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des investitures en vue des prochaines élections locales au profit du Directeur Général de la Sogip Gallo Bâ.







"Je voudrais informer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes candidat à la mairie de Mbacké. Depuis 2014 jusqu'à ce jour, nous avons abattu un travail colossal avec les moyens du bord pour que notre commune soit parmi les villes les plus rayonnantes du Sénégal" a-t-il déclaré, d'emblée.





Mais le maire sortant de la commune de Mbacké a craché du feu sur ce choix du président Macky Sall. Ainsi, se sentant trahi, Abdou Mbacké Ndao s'est engagé à combattre farouchement le candidat de Bby Gallo Bâ.





"Par la très surprise, on m'a annoncé une nouvelle qui a frappé l'essentiel des populations de Mbacké ainsi que l'ensemble des populations du département. Cette nouvelle est une injustice que nous allons combattre fermement jusqu'à notre dernier souffle. Et si je vous le dis , vous devez me croire" menace l'édile de Mbacké lors d'une rencontre tenue à son domicile en présence de ses militants et sympathisants.





Soldant ses comptes avec le patron de la coalition BBY, Abdou Mbacké Ndao Mbacké dira publiquement que le choix du président Macky Sall consistant à investir Gallo Bâ comme tête communale de liste de Bby, est similaire à une humiliation. Selon lui, les populations ne vont pas accepter qu'on les impose des dirigeants qui ne sont pas de cette localité.





"Nous allons choisir nos propres dirigeants. Et je déclare ma candidature dans la coalition " And nawlé " pour aller au front. On nous a infligé une injustice au niveau de Mbacké et de Touba. Des alliés qui étaient la force nourricière de Bby de Touba et de Mbacké vont nous rejoindre pour combattre fermement cette injustice de choix qu'on veut nous imposer" a-t-il menacé.





seneweb a appris également que le maire sortant Abdou Mbacké Ndao peut compter sur l'appui d'Ahmadou Bamba Thioune, secrétaire général de l'UJTL de Mbacké , des d'autres membres du Pds , Ass Diagne Coordonnateur départemental du parti Rewmi de Mbacké.