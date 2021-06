[Photos] Investiture du maire Maguette Sène : La population de Malicounda dit oui

Malicounda a sonné la grande mobilisation, pour investir son maire sortant Maguette Sène. La place qui a accueilli le meeting d'investiture, a été prise d'assaut par les militants et sympathisants du maire, malgré une chaleur d’étuve.

Des milliers de personnes, venues des quatre coins de la commune, se sont retrouvées pour exprimer à leur maire gratitude et attachement, et plébisciter son bilan. Un ballet de sons et de couleurs qui traduit joie et allégresse de cette population qui est venue soutenir massivement le maire Maguette Sène et lancer une nouvelle aventure avec leur édile.

"Avec Maguette Sène, construisons l'avenir", "Malicounda vote Maguette Sène", "Avec Maguette Sène pour un Malicounda émergent", "And faalat Maguette Sène dolel le président Macky Sall", "Falokh sérère nena waw"… Tels sont, entre autres, les messages qu’on pouvait lire sur les pancartes brandies par la foule.