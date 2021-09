[Photos] Investitures à Rufisque : Ismaïla Madior Fall invite Oumar Gueye à…

En visite au quai de pêche de Rufisque, Ismaïla Madior Fall, a reçu l’onction des acteurs de la pêche qui ont plébiscité sa candidature et lancé un appel au chef de l’Etat et chef de la coalition à porter son choix sur l’ancien ministre de la justice.





Le candidat déclaré en a profité pour inviter le ministre Oumar Gueye, s’il en a l’intention, à ne pas s’immiscer dans les affaires rufisquoises.





Ismaïla Madior Fall a profité de la tribune pour revenir sur les investitures à Rufisque. Et à ce propos il a fait savoir que c’est l’affaire des fils de la ville et le ministre Oumar Gueye (avec qui j’ai des relations cordiales), s’il en a l’intention en tant que coordonnateur départemental parce que je n’ai aucune preuve de cela, n’a pas à faire d’ingérence pour choisir à la place des rufisquois. « Notre frère Oumar Gueye, même si on lui reconnaît son statut de coordonnateur du parti dans le département, ne doit pas s’immiscer dans les investitures à Rufisque. Cette affaire doit être une affaire des Rufisquois et des Rufisquois seulement et de personne d’autre ». Il a fait savoir que les acteurs sont en train de faire des démarches pour arriver à une candidature consensuelle ou à défaut largement majoritaire « « Le consensus ne se décrète pas et ne s’obtient pas du jour au lendemain, le consensus s’obtient au bout d’un processus et nous avons engagé le processus. Ce processus c’est discuter de la candidature au niveau de l’APR, je suis l’unique membre du secrétariat exécutif de l’APR, je suis en train de mener des concertations à ce niveau pour que la candidature à défaut d’être unanime soit au moins consensuelle et s’il n’est pas consensuelle qu’elle soit largement majoritaire. En outre, nous sommes en train de prendre des initiatives pour la concertation au niveau de « Benno bokk yakaar » pour que ma candidature soit acceptée. Nous voulons une candidature citoyenne » a dit l’ancien ministre de la justice.