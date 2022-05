Investitures aux législatives : Les secrets de la liste nationale de benno

Enfin, les listes des investis de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui étaient verrouillées depuis lors viennent d’être publiées. Et pour la nationale, on note un retour de beaucoup de députés sortants qui intervenaient et énormément de «combattants» qui défendent la politique du Président Macky Sall.



D'après le quotidien Les Échos, comme annoncé, Aminata Touré est en tête sur la liste proportionnelle. Elle est suivie par Amadou Bâ.



En 3ème position, c’est Aïssatou Sow Diawara du PS qui vient et Abdoulaye Diouf Sarr qui occupe la 4ème place. Mariama Sarr est en 5ème position sur la liste des titulaires de Benno.



Cette dernière est suivie de Abdoulaye Baldé qui va faire son retour à l’Assemblée nationale. Il en est de même pour la jeune Aminata Guèye qui est placée 7ème.



D’autres alliés du Président Sall comme Cheikh Tidiane Gadio et Sokhna Dieng Mbacké vont eux aussi revenir à l’hémicycle, placés respectivement à la 8ème et 9ème place.



Farba Ngom occupe la 10ème place. Ndèye Lucie Cissé, Nicolas Ndiaye et Sira Ndiaye reviennent aussi en occupant respectivement la 11ème, 12ème et la 13eme place.



Demba Diop Sy lui aussi est placé 14ème sur la liste nationale de Benno alors que Abdou Mbow, 1er vice-président de l’Assemblée nationale, occupe la 16ème place.



Seydou Diouf est 18ème, Adji Mbergane Kanouté est à la 21ème place, tandis que Cheikh Seck occupe la 22ème place. La jeune socialiste Yéya Diallo est à la 25eme place. Avant elle, c’est Dr Malick Diop qui est à la 24e place.



Maïmouna Sène elle occupe la 27eme place. Djibril War est investi à la 34eme place, Alioune Badara Diouf 36eme et le jeune socialiste Bounama Sall occupe la 40ème place sur les 53 désignés pour la liste nationale des titulaires à Benno.



Beaucoup de ministres et Dg écartés



Pour la plupart, les membres du gouvernement ne font pas partie de la liste. Sur la liste nationale, il n’y a qu’un seul membre du gouvernement. Il s’agit de Mariama Sarr. Et tout porte à croire que son bail avec le gouvernement va prendre fin et qu’elle va rester à l’Assemblée nationale.



Sur les listes départementales, il n’y a que quelques ministres : Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Sow, Mansour Faye, Néné Fatoumata Tall, Alioune Ndoye, Aminata Assome Diatta, Abdoulaye Diop, Ndèye Sali Diop Dieng et Victorine Ndèye.



Pour tout le reste, le président de la coalition au pouvoir ne l’a pas investi. Même ceux qui ont gagné dans leur zone ne vont pas porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections législatives.



Parmi eux des gagnants et des perdants lors des Locales : Oumar Sarr, Moussa Baldé, Alioune Sarr, Oumar Guèye, Cheikh Oumar Anne, Abdou Karim Sall, Matar Bâ, Mamadou Talla, Serigne Mbaye Thiam, Amadou Hott, Zahra Iyane Thiam, Dame Diop, Pape Amadou Ndiaye, Yankhoba Diattara, Moise Sarr, Mayacine Camara…



Les Directeurs généraux et les Directeurs nationaux très visibles dans l’espace politique n’ont pas non plus été investis.