Investitures pour les Législatives: Un cadre de Bëss Du Niak dénonce la trahison du tandem Ousmane Sonko-Khalifa Sall

Les listes présentées par la coalition Yewwi Askan Wi continuent de susciter des réactions au niveau des partis qui se sont sentis lésés. C'est ainsi que des militants de Bëss du Niak de Serigne Mansour Sy basés en Belgique et un peu partout au Sénégal ont levé le ton.





Un des responsables de ce parti, basé à l'extérieur, a exprimé "tout son mécontentement face à ce qu'il qualifie d'humiliation et de manque de considération pour l'honorable député Serigne Mansour". Selon Dame Diouf, vu "le capital d'expérience, l'aura, le charisme et le capital de sympathie du marabout et leader politique", Serigne Mansour Sy Djamil mériterait beaucoup plus de considération. Et notre interlocuteur d'ajouter:" non seulement Serigne Mansour dispose d'une solide expérience pour avoir dirigé la liste de Taxawu Sénégal lors des dernières élections législatives mais aussi par rapport à ce qu' il représente dans le pays."







Dame Diouf estime par ailleurs que le leader de Bëss du Niak capitalise "une expérience brillante dans les deux législatures, et une présence nationale de son parti qui a la capacité de faire une campagne électorale que nombre de ces partis et candidats haut-perchés n'ont pas". Autant de facteurs qui font penser à M. Dame Diouf que leur responsable politique mérite plus que cette 15ème place qui lui a été octroyée loin derrière des responsables qui ont une "envergure moindre".



Le responsable de Bëss du Niak exprime sa frustration vis-à-vis des leaders de Yewwi, d’autant plus que Serigne Mansour Sy Djamil "est et a été sur tous les fronts aussi bien pour dénoncer l'injustice subie par Khalifa Sall que Ousmane Sonko". Allant plus loin, D. Diouf parle même de "trahison par des combines obscures de personnes en qui la confiance était basée sur la présomption de bonne foi".





Toujours dans le cadre de ces investitures, Dame Diouf fait remarquer que pour "le département de Pikine, leur parti est bien représenté donc rien n'expliquerait l'absence de leur militant surtout celle de Magueye Seck qui à lui seul pouvait faire gagner leur coalition".







Il n'a pas manqué de rappeler "le traitement inacceptable dont a été victime sa camarade Aïda Niang lors de la mise en place du bureau municipal de la ville de Dakar".





Face à cette situation, les militants de Bëss Du Niak disent prendre acte et apprécieront pour apporter une réponse appropriée.