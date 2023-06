Invitation de Sonko à Touba : El Malick Ndiaye dément

Le secrétaire à la communication du Pastef a démenti l'information selon laquelle Ousmane Sonko aurait refusé de répondre à une invitation du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, car ne voulant pas que la gendarmerie l'escorte.



À ce sujet, El Malick Ndiaye se veut ferme. "Hier, des gens se sont levés pour dire que le bouclier devant la maison du président Ousmane Sonko a été enlevé, alors qu'il n'en est rien. Au contraire, il a été renforcé. Ensuite, il a été véhiculé l'information selon laquelle Ousmane Sonko aurait refusé de répondre à une invitation du khalife des mourides Serigne Mountakha Mbacké, sous prétexte qu'il ne voulait pas que la gendarmerie l'escorte. Ceci est également faux. Ousmane Sonko n'a pas reçu d'invitation".



Toutefois, El Malick précise : "S'il était invité, le connaissant, il aurait effectivement refusé que la gendarmerie l'escorte, parce qu'il n'est ni un bandit ni un terroriste."



Par ailleurs, le chargé de communication de Pastef "demande à tous les militants et sympathisants patriotes de faire attention aux fake news et aux infos".



"Pastef a des canaux de communication officiels et toutes les informations y afférentes y seront diffusées".