[Vidéo] Invité de MNF sur 7tv : Malick Gakou sans langue de bois

Malick Gakou était l'invité de Maïmouna Ndour Faye sur 7 TV. L'ancien ministre des Sports et du Commerce est revenu sur son passage dans le gouvernement de Macky Sall, sa démission surprise, son différend avec l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui dit-il, "m'a retrouvé dans l'opposition".