Invité par PASTEF, Jean Luc Mélenchon à Dakar ce mardi





Le bureau politique national du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la Fraternité (Pastef) a annoncé l'arrivée d'une délégation des "Insoumis français" ce mardi 14 mai. Ladite délégation sera conduite par Jean Luc Mélenchon et sera composée "d'élus et de dirigeants du mouvement" lit-on dans le communiqué du Pastef.





Le séjour devrait prendre fin le 18 mai prochain. Mais avant, la délégation sera reçue le mercredi 15 mai 2024 par le Bureau Politique National sous l'égide du Président du Pastef, Ousmane Sonko.





Pour ce parti, cette visite "entre dans le cadre de la consolidation des liens existants entre (les) deux formations politiques qui partagent la vision d'un monde juste et solidaire dans le respect de la souveraineté de chaque peuple".





A noter par ailleurs que la délégation des Insoumis prendra part à différentes activités dont "une conférence publique avec les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui sera tenue le jeudi 15 mai 2024 sur l'avenir des relations Afrique-Europe", a-t-on appris.