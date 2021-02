Ismaïla Madior Fall : «La Ville de Dakar a beaucoup de moyens et peu de charges»

Les incohérences territoriales de l’Acte 3 de la décentralisation seront corrigées. Et la Ville de Dakar va en pâtir le plus, et pour cause.Dans le deuxième jet d'un entretien accordé à Walf Quotidien, Ismaïla Madior Fall, qui déplore un déséquilibre financier, révèle que la manne financière de la Ville de Dakar sera redéployée vers les autres communes qui ont plus de charges.«L’essentiel des charges sont données aujourd’hui aux communes et l’essentiel des moyens est resté à la Ville. La Ville de Dakar a beaucoup de moyens et peu de charges», constate, pour le déplorer, l'ancien ministre de la Justice.Et de marteler : "La Ville de Dakar ne gardera que les moyens qui seront à la dimension de ses compétences".Non sans préciser qu’il ne s’agit pas de tout prendre à la Ville mais juste de rééquilibrer les moyens entre la Ville et les communes.