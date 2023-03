Ismaila Madior Fall sur l'apatridie : "Plus de 100 personnes ont été récemment naturalisées sénégalais, 300 autres vont bientôt l’être"

Le Gouvernement du Sénégal, dans sa politique de lutte contre l’apatridie, s'inscrit, depuis 1961, dans une dynamique de limiter le phénomène sur son sol.

En ce sens, le Chef de l’Etat Macky Sall a décidé de naturaliser des réfugiés vivant sur le sol sénégalais dont la plupart sont dans une situation d’apatridie. Plus de 100 personnes ont été récemment naturalisées sénégalais, 300 autres vont bientôt l’être, a fait savoir le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall qui assure que la dynamique va se poursuivre avec la naturalisation prochaine de centaines voire de milliers de réfugiés.

"Le Sénégal a réformé sa législation sur la nationalité en 2013 en supprimant toutes les discriminations fondées sur le genre, a-t-il indiqué. Cette suppression a eu pour effet de reconnaitre à la femme sénégalaise les mêmes droits que l’homme sénégalais dans la transmission de sa nationalité à son enfant et à son époux. De même, les dispositions qui pouvaient entraîner l’apatridie d’une personne par déchéance de sa nationalité sénégalaise ont été supprimées. Plus récemment, notre pays a adopté en 2022 une loi portant statut des réfugiés et des apatrides, qui institue une commission nationale de gestion des réfugiés et des apatrides".

Dans le même sillage, le Sénégal a élaboré son plan d’action national sur l’éradication de l’apatridie.

"Enfin, l’adoption par notre pays de sa stratégie nationale sur l’état civil permettra à un nombre important de personnes dépourvues d’un acte de l’état-civil, en particulier les enfants, de disposer d’une identité et, par conséquent, d’échapper à l'apatridie. De l’adoption de la Déclaration d’Abidjan à l’Initiative de N’Djamena respectivement en 2015 et en 2018, en passant par l’adoption du plan d’action de Banjul en 2017, des actions conséquentes ont été menées dans les deux sous-régions. Cela témoigne de la volonté des Etats à faire de la lutte contre l’apatridie une priorité", conclut le Ministre Ismaïla Madior Fall.