Ismaïla Madior Fall sur la Constitution: «Je suis un tailleur de haute-couture »

Le sobriquet de «tailleur de la Constitution », qu’on lui colle à la peau, le ministre d’Etat Ismaïla Madior Fall n’en a cure. Au contraire, le Professeur agrégé de Droit va même aller plus loin. « J’accepte volontiers cette appellation. je l’assume mais je dis souvent ‘´un tailleur de haute couture’´. Cela veut dire, oui je suis un tailleur constitutionnel mais je fais de la bonne couture constitutionnelle. Dans tous les pays en Afrique où j’ai été consultant, c’est moi qui ai fait les Constitutions, certaines révisions constitutionnelles", a-t-il reconnu, lors de l’émission Opinion sur Walf Tv, ce dimanche.L’ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice ne s’arrête pas. « Au Sénégal aussi, on me confie le travail constitutionnel. Je fais de la haute couture. Je fais des modèles conditionnels que je trouve approprié au contexte du pays. Souvent on dit que quand il y a des crises dans un pays, il faut que des gens viennent tailler une réforme constitutionnelle qui soit à la mesure de la crise. Il n’y a rien de péjoratif dans le mot tailleur ».En vérité, dit Ismaïla Madior Fall, le juriste fait office de tailleur dans son métier, pas seulement pour les Constitutions mais parfois on peut lui confier la rédaction d’un texte qui doit régir une organisation internationale. « Les gens font une commande en vous exposant leurs problèmes et on essaye de tailler un texte », souligne-t-il.Accusé d’être à l’origine de la polémique sur le 3ème mandat ou non du Chef de l’Etat, Macky Sall, suite au référendum 20 mars 2016, le Constitutionnaliste balance: « Là où j’ai été tailleur, ce n’était pas seulement sur le mandat mais sur une réforme constitutionnelle. Parfois un Président qui vient d’arriver au pouvoir, qui dit voilà les promesses que j’avais faites maintenant comment je peux l’opérationnaliser sans perdre le pouvoir? Et là, vous lui taillez une Constitution qui soit à la mesure qui correspond à sa volonté politique ».