Ismaila Madior Fall : un nouveau leadership rassembleur et d’espoir pour Rufisque

Dans un long article paru dans la livraison du journal Le Témoin du 18 août, un papier signé par Moustapha Boye et Alioune Ndoye et qui a tout l’air d’être commandité par on ne sait qui, a tenté, sur la base d’informations erronées, de discréditer le leadership du ministre d’Etat Ismaila Madior Fall dans le département de Rufisque qui est une réalité saluée par les militants du camp présidentiel et la plupart des rufisquois. Ismaila, apprécié pour son humilité, son respect pour tout le monde, son sens de l’écoute et sa proximité avec les populations, incarne un nouveau leadership politique à Rufisque. Il bénéficie de la confiance et du respect de tous les responsables du camp présidentiel, comme le souligne Matar Ndoye responsable politique, conseiller municipal de la ville de Rufisque.





Il incarne un nouveau leadership proche des jeunes et relai et porte-parole du Président Macky Sall dans le département.





Dès qu’il est descendu dans l’arène politique rufisquoise, nombreux étaient les militants à vouloir lui faire créer sa tendance pour contrer le coordonnateur départemental le ministre Oumar Guéye. Le ministre d’Etat Ismaila Madior Fall n’a jamais voulu s’inscrire dans ces guerres de tendances stériles qui discréditent et affaiblissement le camp présidentiel. Au contraire, il a toujours préféré jouer les facilitateurs et les rassembleurs pour mettre à l’aise le Président Macky Sall et apporter sa valeur ajoutée. Dans sa commune de l’Est, il a pu, après les locales, rassembler tous les responsables, notamment le maire Albé Ndoye et Doudou Méissa Wade pour battre campagne ensemble aux législatives au profit du camp présidentiel. En outre, il a contribué à massifier la coalition en faisant venir le maire Alioune Mar pour la présidentielle et les législatives, mais aussi les jeunes leaders (Arona Sarr, Lamine Diop et Séga Ndoye) qui avaient réalisé de bons scores aux dernières locales dans la commune de l’Est. Il entretient de bonnes relations avec tous les responsables du département qui répondent à toutes ses invitations politiques. Par ailleurs, les témoignages sont unanimes sur ses actions à l’endroit des populations et des institutions religieuses de la vieille cité. Il assiste mosquées et paroisses.





Il dote les mosquées en ciments et moquettes, prend en charge la couverture maladie des élèves et trouve aux jeunes des emplois et dote les ASC d’équipements sportifs et de subventions témoigne un de ses proches le responsable politique Matar Ndoye, conseiller municipal à la ville.





Ce dernier d’ajouter « très conscients des réalités politiques rufisquoises, il s’emploie, même s’il ne distribue pas d’argent dans les rues, à apporter son appui aux mosquées de la ville qu’il dote de ciment et de moquettes, aux femmes pour leur trouver des financements dans les structures de l’Etat mais aussi dans des institutions financières de micro-crédit, aux jeunes qu’il aide à se former et à trouver des emplois ». Beaucoup de rufisquois l’appellent « l’homme social » en reprenant l’appellation que lui a trouvée la figure emblématique du microcosme de la communication traditionnelle rufisquoise Gotine. En chœur avec les Présidents d’ASC, Badou Diack de l’ASC Idéal rappelle qu’en 2019, il a doté les ASC d’équipements sportifs. En 2021, il a alloué à chacune des 83 ASC de la ville de Rufisque une subvention de 200.000. CFA, ne manque-t-il pas de rappeler. Par sa présence aux côtés des femmes, la responsable politique Mame Binta Cissé, chargée de mission à la Présidence l’a « nommé » « He for she ».





Sur le plan politique, Djibril Sène, fin connaisseur de la vie politique rufisquoise et Grand Jaaraf, évoque les prouesses de l’universitaire qui, en un temps record, s’est fait une place de choix sur l’échiquier politique de la ville. Ainsi, « en seulement 3 ans de politique, il a devancé aux locales tous les candidats de BBY et battu ceux qui ont fait 30 ans ».





Contrairement aux politiciens rufisquois qui ont un ancrage dans leurs communes respectives, Ismaila a choisi d’être présent sur l’ensemble de la ville. Aussi, lors des dernières locales, il était l’un des rares sinon le seul candidat à disposer d’une machine électorale dans toutes les trois communes de la ville de Rufisque (Est, Ouest et Nord). Le résultat a été au rendez-vous : il a devancé tous les candidats têtes de listes parallèles de celle de BBY avec 9811 voix juste derrière le candidat de YAW élu maire qui a obtenu 10500 voix. Ainsi, pour le scrutin de la ville, il a devancé le maire de l’ouest Alioune Mar qui est à son quatrième mandat de maire de la commune de l’ouest (8033 voix), le maire de la commune de l’Est qui en était à son deuxième mandat Albé Ndoye (6178 voix), le député Seydou Diouf (5140 voix) présent sur la scène politique depuis longtemps, Amadou Samba (Bunt bi) (5040 voix) et Doudou Méissa Wade (3690 voix). Comme le dit un journaliste d’une radio communautaire ayant requis l’anonymat « je ne sais pas s’il est un politique, mais il a battu tous les politiciens de la mouvance présidentielle de la ville ».





Pour toutes ces raisons, ces partisans mais également beaucoup de rufisquois s’étonnent de voir certains le critiquer et parler, sans le prouver, d’un « leadership raté ». Comment peut-on dire de celui qui est arrivé 2ème lors des locales qu’il n’a pas d’ancrage à Rufisque ? Comment près de 10000 citoyens rufisquois vont voter pour quelqu’un qu’ils ne connaissent pas ?En réalité, les adeptes du camp présidentiel dans la ville de Mame Coumba Lamb sont unanimes à reconnaitre que « le rêve des milliers de rufisquois de le voir à la tête de la mairie de Rufique a été brisé par la division du camp du pouvoir qui avait trop de listes parallèles » comme l’ont déclaré tous les responsables ayant pris la parole à l’audience que leur accordée le Président de la République au mois de juin.





Aussi, après les locales, son leadership a été accepté par ses camarades et la coalition qui l’ont accompagné dans sa mission de coordonnateur du pôle parrainages, réceptacle de tous les parrainages du département. Ce qui constitue une première à Rufisque.





Pour les législatives, même s’il a battu activement campagne dans les quartiers de Rufisque pour soutenir les candidats investis Ndiagne Diop et Diary Diéne, il est quand même injuste de lui imputer la défaite, lui qui n’était pas candidat.





« Le seul problème de Ismaila est qu’il se positionne non pas comme patron ou chef autoritaire de clan, mais comme rassembleur et facilitateur qui est en connexion avec tous les responsables politiques, les femmes et les jeunes du département », souligne Nana Diarra, conseillère municipale à la ville élue sous la bannière de BBY proche du ministre d’Etat. Matar Ndoye, conseiller municipal à la ville de Rufisque de renchérir : « en tout cas, son leadership est essentiel dans le dispositif de reconquête du département de Rufisque par le camp présidentiel ».





Moussa Samoura

Journaliste